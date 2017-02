Lågare del alderspensjonistar i jobb

– Dårlegare tider på arbeidsmarknaden er truleg årsaka til nedgangen. Arbeidsløysa auka frå 2015 til 2016, og spesielt mykje for aldersgruppa 60 år og over, seier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Dei fleste pensjonistar har dei siste ti åra fått betydeleg auka kjøpekraft frå det dei får utbetalt i alderspensjon. Arbeidsinntekt og andre pensjonsinntekter har også auka vesentleg blant pensjonistane.

– I år ser vi ein reell nedgang i utbetalt alderspensjon på drygt 1 prosent, dersom ein justerer med konsumprisindeksen. Dette kjem av låg lønnsvekst i 2016 og at prisveksten var den høgste sidan 2008, seier Lien.

Alderspensjonar blir regulert med lønnsvekst fråtrekt ein faktor på 0,75 prosent. Låg lønnsvekst vil difor også føre til lågare vekst i utbetalt alderspensjon.

– Talet på alderspensjonistar har auka frå 664.000 ved utgangen av 2010 til 894.000 ved utgangen av 2016. Dette kjem både av at mange har tatt ut alderspensjon allereie frå 62 år, og at dei største etterkrigskulla no har blitt pensjonistar. Sjølv om veksten framleis er høg, ser vi no at den minkar samanlikna med dei siste åra, seier Lien.

Nav ventar no at talet på alderspensjonistar vil passere ein million i 2020.

Alderspensjonistane utgjer lågast del av befolkninga i Oslo, med 15 prosent, medan delen er høgast i Hedmark, med 26 prosent, og Oppland, med 25 prosent av befolkninga.

Dette er dei to fylka med flest pensjonistar som del av befolkninga over 18 år.

