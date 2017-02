Jérôme Franck-Sætervoll konstituert direktør i RiksTV 

39-åringen er opphavleg frå Frankrike, men har budd i Noreg sidan 2004. Siviløkonomen har vore i selskapet sidan september 2006 og vore direktør for produkt- og forretningsutvikling sidan 2011.

– Eg takkar for tilliten frå styret og skal gjere mitt aller beste for at vi skal nå måla vi har sett oss i tida framover, seier Jérôme Franck-Sætervoll.

– Jérôme har vore sentral i RiksTV si leiing dei siste åra, og styret er trygg på at han er godt kvalifisert til å leie RiksTV inntil selskapet tilset dagleg leiar på permanent basis, seier styreleiar i RiksTV Kristenn Einarsson.

Christian Birkeland sluttar som administrerande direktør for å starte som toppsjef for TV 2 Sumo.

(©NPK)