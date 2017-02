Dei unge og dei eldste har størst betalingsproblem

– 49.000 unge mellom 20 og 30 år har betalingsmerknader, det er stabilt frå 2015, men det urovekkjande er at dei skulder høgare beløp, seier Anette Willumsen, administrerande direktør i Lindorff Norge.

Taler på merknader per person går også opp.

– Undersøkinga viser at mange unge har kontroll, men vi ser ei negativ utvikling der talet på merknader og beløpet på det dei skulder går opp, seier Willumsen, som la fram den nye rapporten i Oslo torsdag.

Ho viser til at gruppa mellom 20 og 25 år skulder 41.000 kroner i snitt, og det er ein auke på 9 prosent frå 2015 til 2016. Gruppa mellom 26 og 30 år skuldar 75.000 kroner i snitt, det er ein auke på 5 prosent i same periode.

Utviklinga bekymrar

– Dersom dei unge slit i ung alder, vil dei ofte slite med dette seinare i livet. Dersom dei unge derimot lærer å ta kontroll over økonomien tidleg i livet, ser vi at dei også har større kontroll seinare i livet, seier Willumsen.

Undersøkinga viser at gjeldssummane hos dei fleste unge kan handterast.

– Dersom dei grip fatt i problemet, kan dei få hjelp, understrekar ho.

Lindorff-undersøkinga viser også at betalingsproblema veks raskast blant dei eldste. I gruppa over 61 år auka betalingsproblema i perioden frå 2014 til 2016 med 11.7 prosent.

– Grunnen er nok at mange slit med å gå over frå aktivt yrkesliv til pensjonisttilværet med lågare inntekt. Det kan sjå ut til at dei slit med å justere forbruket. Mange er kanskje også blitt åleine og har fått dårlegare økonomi av den grunn, seier Willumsen.

(©NPK)