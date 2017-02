ID-tjuveri aukar i tal og omfang

Kvart år samarbeider skatteetaten med Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) for å kartleggje omfanget av identitetstjuveri i Noreg. Undersøkinga i år viser ein auke frå 3.9 prosent i 2015 til 4.2 prosent i 2016.

Sjølv om endringa er lita, så viser tala at det blir fleire ID-tjuveri. Undersøkinga viser også at kvar enkelt sak har fleire offer enn tidlegare.

Over 150.000 personar har opplevd at nokon har nytta deira identitet for å gjere seg skuldig i straffbare handlingar.

(©NPK)