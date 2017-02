Søviknes lèt seg imponere på jomfrutur på plattform

-Dette er noko alle nordmenn skulle opplevd ein gong i livet. Det er berre fantastisk å sjå for ein ingeniørkunst som er bygd opp gjennom 50 år på sokkelen, seier Søviknes etter å ha opna Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen måndag.

Det er det nyleg samanslåtte norske selskapet Aker BP som er operatør for utbygginga som etter planen skal produsere olje i 20 år framover. Med utspring i leiteselskapet Det Norske og oppkjøpet av BP Norge er det ein ny middelstor norsk aktør som har ansvaret for oljefeltet vest av Karmøy.

– Aker BP har høge ambisjonar for åra som kjem. Vi treng denne type aktørar på norsk sokkel. Det er ikkje avgjerande at dei er norske. Men det er bra at vi får opp ein ny aktør som tenkjer litt annleis og litt meir integrert enn andre, seier Søviknes til NTB.

Omstilling

Feltet som leiteselskapet Det Norske oppdaga i 2008 vart fullført innanfor tidsfristen og innanfor kostnadsrammene som vart sett. Ifølgje selskapet har utbygginga kosta 27,4 milliardar kroner. Søviknes meiner dette er eitt av fleire eksempel på ein oljebransje som har omstilt seg i tøffe tider med kraftig oljeprisfall.

-Vi vil sjå det endå klarare når store prosjekt som Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i Barentshavet nærmar seg realisering. På utbygginga i Barentshavet er anslaget for utbyggingskostnadane halvert sidan dei begynte. Det er viktig at dette blir varige kostnadsreduksjonar som gjer at vi styrkjer konkurransekrafta til norsk sokkel i framtida, seier Søviknes.

Avgjerande for velferd

Under opninga på Ivar Aasen-plattforma la Søviknes vekt på at denne feltutbygginga åleine vil gi arbeidsplassar i anslagsvis 20 år framover. Med dagens oljeprisar ligg ein an til ei inntening på 100 milliardar kroner i levetida til feltet.

-Størsteparten av desse inntektene går rett i statskassa, og er heilt avgjerande for velferdstenestene i Noreg i framtida, seier Søviknes.

Feltet er bygd ut med 15 brønnar og skal saman med nabofeltet Edvard Grieg eksportere oljen i ein ny røyrleidning til Stureterminalen via Grane.

