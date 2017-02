Søknader om ulvefelling avslått

– Det er ikkje mistanke om at ulvane i området utviser unormal åtferd. Felling av ulv blir sett på som å ha svært avgrensa skadereduserande effekt når det er snakk om enkelttilfelle av skade på hund innanfor ulvesona. Dette er i samsvar med tidlegare praksis i liknande saker, opplyser direktoratet.

I to av tilfella har ulv skadd (Aurskog-Høland) og drepe (Eidskog) hundar i direkte tilknyting til huset til eigarane. Bakgrunnen for søknadene om felling er ifølgje søkjarane vedvarande unormal åtferd, at ulven ikkje er sky for menneske og skadar på hund.

Direktoratet har på den eine sida vurdert om ulven er normalt sky overfor menneske, og på den andre side vurdert skadepotensialet overfor hund.

– Det er naturleg at ulv og menneske av og til møtes i område der folk bur innanfor ulverevir. Det avgjerande i vår vurdering i slike saker er om ulven er normal sky, og ingenting i dei omtalte tilfella tyder på noko anna, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

At ulv er aggressiv mot hund, er heller ikkje nødvendigvis unormal eller uventa åtferd, ifølgje direktoratet.

