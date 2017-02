Nye slag i vente om lønnsdanninga i staten

Akademikarane har lenge ønskt eit større innslag av lokal lønnsdanning, noko staten også har kjempa for. I fjor blei dei to partane samde om ein egen tariffavtale, som skil seg frå avtalene med dei tre største arbeidstakarorganisasjonane LO, YS og Unio.

– Vi meiner framleis at hovuddelen av lønnsdanninga skal skje i sentrale forhandlingar. Det har gitt ein god fordelingseffekt, seier leiar Egil André Aas i LO Stat.

I fjor blei det semje om å greie ut eit nytt lønns- og forhandlingssystem i staten. Utgreiinga er klar, men nokon konklusjon er ikkje trekt. Aas førebur seg på tøffe rundar når staten legg fram sitt krav til arbeidstakarorganisasjonane 30. mars.

– Ved kvart einaste oppgjer møter vi kravet om at mest mogleg av lønnsdanninga skal skje lokalt, og det er vel lite som tyder på at ikkje dette skjer i år også, seier han.

I protokollen for lønnsoppgjeret for fjoråret blir det slått fast at dei lokale partane skal forhandle om fordelinga "innanfor ei sentralt fastsett ramme".

– Det betyr ikkje noko anna enn at vi sentralt legger føringane for kor langt dei kan gå lokalt, seier Aas.

