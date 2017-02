Fleire skader og uønskte hendingar i politiet

Det blei meldt 463 personskadar i politi- og lensmannsetaten i fjor, 13 fleire enn i 2015. Talet på uønskte hendingar auka med 114 hendingar frå året før, ifølgje Politidirektoratets HMS-rapport. Pod trur auken først og fremst kjem av at fleire rapporterer inn slike hendingar.

– Den positive utviklinga i talet på registreringar gjer oss betre i stand til å setje i verk gode og relevante tiltak for at det å arbeide i politiet skal vere trygt, seier seksjonssjef Egil Svartbekk for HMS.

I 2016 blei det meldt 1.338 forhold, 60 fleire enn året før.

Sjukefråværet i politi- og lensmannsetaten gjekk så vidt ned, frå 4,95 prosent i 2015 til. 4,87 prosent i fjor.

