Fleire krokete grønsaker i butikkhyllene

– Det norske folk vil ha meir berekraftig matproduksjon og mindre matsvinn. Vi ønsker derfor å sjå nærmare på standarden som er i dag, seier administrerande direktør i Standard Norge, Jacob Mehus til NTB.

Fredag blir ulike aktørar ulike aktørar som er involvert i produksjon, distribusjon og sal av grønsaker, til eit informasjonsmøte i Oslo for å sjå på ny norsk standard for grønsaker.

– Standard for gulrot er for eksempel frå 1999. Når vi får tilbakemelding om at folk synest det er synd at krokete gulrøter heller går til dyrefôr eller blir kasta enn at dei blir selt i butikkane, vil vi gjerne sjå på saka, seier Mehus.

Berekraftig

– Vi er opptatt av at standardar bidrar til eit berekraftig samfunn og vil gjerne vere med på å redusere matsvinnet, legg han til.

Han strekar under at ein standard er til for å bli brukt med vett.

– Det kan hende at enkelte av avgjerdene på standardar i dag kan bli sett på og bli endra, slik at vi får litt meir fleksible standardar, seier han.

Føremålstenleg

Mehus strekar likevel under at ein standard på korleis ei gulrot skal sjå ut også kan vere føremålstenleg.

– Sjølve utsjånad har jo ikkje noko med tryggleik å gjere, og personleg tviler eg på at folk lar vere å ete ein gulrot fordi den er krokete.

– Utsjånad kan likevel vere viktig både for pakking og transport. Om krokete gulrøter fører til auka behov for transport fordi dei tar større plass, kan vinninga gå opp i spinninga. Vi må ikkje lage nye problem, seier han.

