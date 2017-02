Dugnad skal hindre formsvikt for Sp

– Å snakke om formsvikt er noko som høyrer idretten til. Politikk er verdikamp. Det handlar om å byggje truverd og tillit over tid, seier Vedum til NTB.

Senterpartiet er i kjempeslag på meiningsmålingane med ei oppslutning på rundt 10 prosent. Biletet var eit anna då 38-åringen overtok som partileiar i 2014. Sp var plaga av indre konfliktar og prega av slitasje etter åtte år i regjering.

– Eg sa tidleg at målet var å bli større enn Frp, men målingar går opp og ned, og eg tar ingenting for gitt. Men vi vil fortsette å vere tydelege og kjempe for gode tenester nær folk. Mange veljarar er opptatt av det same, seier han.

Olabukse

Vedum har dei siste dagane vore på rundreise i Nord-Noreg, der han fekk med seg nyetableringa av lokallag i Kvænangen og Kautokeino. Fredag stod fylkesårsmøtet i Akershus for tur. Dit reiste han i olabukse, for findressen ligg heime.

– He he, eg blir nok konfrontert med den utsegna i mange samanhengar framover, seier Vedum.

Det var i samband med ein debatt om politireforma at han med forakt i stemma snakka om politikarar i Oslo som sit på kontoret i findressen og meiner å vite betre enn dei i uniform.

Fetter Anton

Den nøkterne og joviale tonen til Sp-leiaren blir av kommentatorane trekt fram som ein av grunnane til partiframgangen. Men er det ikkje også ein solid dose Fetter Anton-flaks? Kunne ikkje kven som helst ha leidd Senterpartiet til nye høgder når EØS, kommunesamanslåingar, politireform og ulvepolitikk pregar den politiske dagsordenen?

– Eg synest eg har hatt uflaks, eg. Det er jo ikkje sånn at eg går rundt og ønskjer at regjeringa skal sentralisere mest mogleg slik at Sp kan hauste gevinstar på målingane. Det er jo det motsette eg ønskjer. For meg handlar ikkje politikk om spel og spin, men om verdiar, seier han.

Dugnad

Vedum seier det har vore eit ønske frå han at dei andre profilane til partiet trer tydeleg fram og tar plass.

– Å leie eit parti er ikkje som å leie ein hær. Eg er ingen general. Dette er eit lagarbeid. Det er dugnad, seier Vedum. Han skryt av partifellane på Stortinget, ikkje minst parlamentarisk leiar Marit Arnstad.

– Det er ein utruleg fordel å ha folk rundt seg som er flinkare enn meg sjølv.

Med partidugnad og ein sjølvutvikla kaffikopp-strategi skal Senterpartiet sikrast vidare vekst.

– Det handlar om å snakke med folk, verve medlemmer og byggje organisasjonen. Samtidig må vi fortsette å vere frimodige og spreie bodskapen vårt. At vi er til å kjenne igjen, gir oss truverd, seier Vedum.

(©NPK)