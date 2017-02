Støre ser mot sentrum

- Eg er uroa for mykje av det vi ser rundt oss. Det er enkelte alvorlege utviklingstrekk, sa Støre då han tysdag tala til landsstyre til Ap i Oslo.

Noko av det som uroar Støre er alliansane som blir inngått mellom konservative parti og høgrepopulistar i fleire land. Han viste til utviklinga i USA, Storbritannia og Sverige, før han vende blikket heimover.

- I Noreg har vi også ei regjering med tyngdepunktet til høgre for Høgre, sa Ap-leiaren, som slo fast at sosialdemokratiet må samarbeide tettare med sentrum for å bøte på utviklinga og demme opp for alliansen mellom høgrepopulistar og konservative.

- Vår utstrekte hand til sentrum i norsk politikk er ikkje eit kortsiktig ønskje om makt etter valet i 2017. Den utstrekte handa er uttrykk for ei langsiktig overtyding om at sosialdemokratiet og sentrum må finne saman, sa Støre.

