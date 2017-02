Riksrevisjonen fryktar kulturarv kan gå tapt

– Konsekvensane av dette er potensielt store. Utan ein digital kopi kan kulturarv gå tapt, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Stortinget har lagt til grunn at fellesskapet har ansvar for å sikre samlingane i arkiv, bibliotek og museum for kommande generasjonar, og å gi folket tilgang til desse. Digitalisering er i stadig større grad ein føresetnad for å løyse desse oppgåvene og ta vare på kulturarven for ettertida.

Men ifølgje Riksrevisjonen er det berre Nasjonalbiblioteket som har ei framdrift i tråd med stortingsvedtaket.

I musea er berre rundt ein tredel av gjenstandane digitaliserte, mens 27 prosent av musea meiner det vil ta meir enn 20 år å komme à jour.

Kulturdepartementet må tole kritikk for ikkje å ha følgt opp arbeidet med digitalisering godt nok.

– Framdrifta til no kan ikkje seiast å vere i tråd med Stortingets målsetting om best mogleg tilgang til mest mogleg kulturarv for flest mogleg, seier Foss.

