Riksrevisjonen: Alvorlege manglar ved Forsvarets fregattar

– Dette er alvorleg, seier riksrevisor Per-Kristian Foss, som tysdag overleverte ei undersøking av fregattvåpenets operative evne til Stortinget.

– Det er så store manglar ved teknisk tilstand, tilgang til reservedelar, bemanning og trening at dei ikkje har den operative evna som Stortinget har føresett, slår han fast.

I tillegg er det stort etterslep i vedlikehaldet. Situasjonen varierer, men det er svakheiter på alle fartøya, ifølgje Riksrevisjonen.

Nedgradert

Rapporten om manglane ved Sjøforsvarets fem fregattar vart først sendt til Stortinget i juni i fjor, men mange av dei folkevalde fekk ikkje sjå den fordi innhaldet var hemmelegstempla. Riksrevisjonen vart bedt om å vurdere nedgradering, og offentleggjorde tysdag eit nedgradert samandrag i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Dei fem fregattane i Nansen-klassen, som er sentrale for å løyse Forsvarets oppgåver i militære konfliktar og krig, skal også vere utrusta med NH90-helikopter. Desse vil først vere på plass på fartøya ved utgangen av 2021, meir enn 10 år forseinka.

– Dette inneber at fartøya i ein stor del av levetida vil vere utan dei viktigaste kapasitetane, heiter det i rapporten.

Fleire medium har dei siste åra rapportert at fregattane, som kosta Forsvaret over 20 milliardar kroner, har mangla reservedelar og mannskap, og at dei derfor er blitt liggjande ved kai. Blant anna henta TV 2 inn tal som viste at fregattane berre hadde 274 seglingsdøgn i 2015, mot 327 året før.

Forsvarsdepartementet får kritikk

I tillegg har svekt kapasitet og kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) medført at innkjøp og reparasjonar tar lengre tid, ifølgje Riksrevisjonen, som legg ansvaret på Forsvarsdepartementet.

– Forsvarsdepartementet har etter vårt syn ikkje sikra tilstrekkeleg balanse mellom oppdrag og tilgjengelege ressursar, seier Foss.

Blant anna meiner Riksrevisjonen det er ein vesentleg veikskap at Forsvaret og departementet ikkje har same omgrepsbruk om operativ evne.

