Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet

– Som ei følgje av at vi no byggjer opp større og meir robuste politidistrikt, meiner Framstegspartiets programkomité at tida er moden for å byggje ned Politidirektoratet og overføre oppgåver og ressursar til desse distrikta, seier nestleiar i programkomiteen Harald T. Nesvik til NTB.

– På den måten kan ein kanalisere midlane på ein meir effektiv måte over heile landet og dermed få auka ressursar nærmare der folk bur, seier han.

