Frp foreslår å droppe arbeidsgivaravgift for lærlingar

Forslaget må sjåast som ein del av arbeidet med å sikre fleire lærlingplassar ved å styrke stillinga til yrkesfaga i samfunnet. Ein samrøystes programkomité står bak forslaget.

- I ei tid der mange blir permittert og det er særs tøffe tider for norsk næringsliv, er dette eit godt tiltak der ein legg til rette for at bedrifter kan rekruttere fleire lærlingar, seier FpU- leiar Bjørn Kristian Svendsrud.

- Ved å fjerne arbeidsgivaravgifta får fleire bedrifter råd til fleire lærlingar, seier han.

(©NPK)