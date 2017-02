UD: Ingen teikn til hackingskade

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet viser til at dette no er ei politietterforsking som er leidd av PST, og som PST derfor må kommentere.

-For UDs del er vi ikkje kjent med at det er blitt gjort skade hos oss, men vi tek informasjonssikkerheit på stort alvor. Vi er i nær dialog med andre styresmakter for å sikre at denne typen angrep ikkje lykkast, og at dei blir oppdaga, seier han til NTB.

-Dette er ein del av det risikobiletet vi er nøydde til å stelle oss til, legg Andersen til.

I januar blei postmottaket til Arbeidarpartiets stortingsgruppe og enkeltpersonar i Utenriksdepartementet, Forsvaret, PST, Statens strålevern og ein norsk høgskole utsett for forsøk på hacking.

