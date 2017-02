Nytt gassfunn i Nordsjøen

Funnet blir rekna å vere på mellom 20 og 50 millionar fat oljeekvivalentar.

– Dette er eit viktig funn for den vidare utviklinga av Valemon, seier Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift Vest, i ei pressemelding. Det er to år sidan Valemon-feltet kom i drift. Hittil er det bora sju leitebrønnar på feltet. Den sjuande, som blei bora 160 kilometer nordvest for Bergen, gav utteljing.

– Dette er nye reservar som kan blir sett i produksjon med det same og som vil bidra med god verdiskaping. Funnet viser at det framleis er gode moglegheiter i Nordsjøen, seier han.

Funnet er det andre så langt i 2017.

(©NPK)