Nye tyske ubåtar skal vere på plass om ti år

Det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) får milliardkontrakta, men akkurat kor mykje den er verdt kan ikkje forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) svare på enno.

– Kostnadsramma blir lagt fram i ein investeringsproposisjon seinare i vår, opplyste Søreide på ein pressekonferanse fredag, men la til:

– Det er ikkje rimeleg å kjøpe ubåtar.

Det har tidlegare vore rekna ut at prisen med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehald blir over 30 milliardar kroner.

– Den beste partnaren

Regjeringa har vore i forhandlingar med både Tyskland og Frankrike om kjøpet, men landa altså på tyske ubåtar, slik vi også har i dag. Søreide strekar under at også dei franske ubåtane ville oppfylle norske krav og at prisen på dei to kontraktane ville vere nokså lik. Avgjerande for valet, var at Tyskland også skal kjøpe dei same ubåtane. Det er også viktig at Noreg og Tyskland vil ha eit strategisk samarbeid på mange felt, strekar ho under.

–Tyskland verkar å vere den beste partnaren totalt sett, seier forsvarsministeren.

Også forskings- og industrisamarbeid er ein del av pakken.

- Norske bedrifter er verdsleiande på ein del av den teknologien som blir brukt i ubåtar. Det er heilt openbert at det har vore viktig for oss å sikre eit stort potensial for norsk forsvarsindustri i denne avtalen, seier Søreide.

Målet er at avtalen skal sikre oppdrag til norsk industri til ein verdi som svarar til kjøpsverdien, opplyste ho.

Unngår utviklingskostnader

Ubåtane vil vere basert på det tyske 212-designet som allereie er i teneste både i Italia og Tyskland. Det har vore viktig å velje eit eksisterande design.

– Vi unngår dermed eit omfattande utviklingsprosjekt med dei usikkerhetene og kostnadene det ville medført, seier Søreide.

Kontrakten med det tyske verftet skal landes i 2019. Planen er at dei nye ubåtane blir fasa inn frå 2026, mens dei gamle skal bli fasa ut frå 2028.

Søreide seier ubåtane er ein avgjerande kapasitet for Noreg.

–Vi har enorme havområde som er nesten sju gonger så store som landsområda. Vi har eit ansvar både for oss sjølv og for Nato for å halde god kontroll i våre havområde. Evnene til å kunne operere skjult, over lange avstandar og ha stor slagkraft er det som gjer ubåtane så viktige, seier ho til NTB.

Likevel meiner ho altså Noreg ikkje treng like mange ubåter som før.

– Det som er vel så avgjerande som talet, er at du har besetningar nok til å halde dei operative heile vegen, seier ho.

Ho seier minst eitt anna land, kanskje fleire, også skal kjøpe dei tyske ubåtane. Det gir stordriftsfordelar og sikrar tilgang til reservedelar, noko som skal sikre at dei kan vere operative heile tida og ikkje blir tatt ut ut av drift for vedlikehald like mykje som ubåtane i dag.

