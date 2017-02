Ny strategi skal byggje bru mellom jobbar og folk

For første gong er styresmaktene og partane i arbeidslivet samde om ein strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

For samtidig som norsk arbeidsliv skrik etter blant anna fleire lærarar, helsearbeidarar og tilsette med teknologisk og realfagleg kunnskap, slit delar av befolkninga med i det heile tatt å få innpass i arbeidsmarknaden på grunn av manglande eller mindre etterspurt kompetanse.

– Den største verdien vi har, er kompetansen som sit i hovuda og hendene til folk. No har vi eit forpliktande samarbeid for å utvikle denne, sa statsminister Erna Solberg, som fredag signerte den historiske strategien saman med representantar for hovudorganisasjonane i arbeidslivet, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet.

Må velje rett

I rapporten blir det streka under det kor viktig det er for samfunnet at den enkelte tar utdanningsval som fører til arbeid, og som gjer at arbeidslivet får rekruttert personar med relevant kompetanse.

OECD har tidlegare peikt på at det er ein utfordring at norske ungdommar ikkje i stor nok grad vel dei utdanningane som samfunnet treng.

Blant tiltaka som blir foreslått, er eit betre og meir heilskapleg system for karriererettleiing i alle regionar. Karriererådgjevarar skal ikkje berre sørgje for at dei unge tar gode val, men også hjelpe seniorar til å møte krav til omstilling på ein betre måte, i tillegg til sørgje for rettleiing og målretta og hurtig kartlegging av kompetansen til nykomne innvandrarar slik at desse kan komme i arbeid.

Karriererådgjevarar skal igjen bli fora med oppdatert kunnskap om kompetansebehova i arbeidsmarknaden nasjonalt og regionalt. Kunnskapen skal komme frå eit nytt utval av forskarar og analytikarar som skal samanstilte og analysere kompetansebehova for framtida.

"De analysane og undersøkingane som er gjort av kompetansebehovet i Noreg, blir i dag sjeldan sett i samanheng, og det blir ikkje formidla til befolkninga, bedrifter og styresmaktene på ein enkel og nyttig måte", skildrar strategien.

OECD har tidlegare peikt på at Noreg manglar ei god samordning mellom aktørane innanfor utdannings-, arbeidsmarknads- og nærings- og regionalpolitikken. Eit betre samarbeid med alle aktørane skal sørgje for at færrast mogleg hamnar utanfor arbeidslivet, og at arbeidslivet får tilgang til kompetansen dei treng.

Totalt fem departement og ni arbeidslivsorganisasjonar er representert i strategien i tillegg til Sametinget, frivillig sektor og Voksenopplæringsforbundet.

Lønnsdumping ikkje aktuelt

Strategien tilrår eit tettare samarbeid mellom arbeidslivet og universitet og høgskular for å lage nye studietilbod som er relevante for dei som allereie er i jobb. Partane skal også samarbeide om å finne ein metode som gjer det lettare for folk utan formell utdanning å få dokumentert kompetansen dei har tileigna seg i arbeidslivet.

Å sørgje for at nykomne innvandrarar raskt kjem i opplæring og jobb, blir svært viktig, ifølgje strategien. Løysinga er ikkje å senke lønningane for å få fleire i arbeid, men å sørgje for at innvandrarane får den kompetansen dei treng for å få innpass i arbeidslivet. Dette er viktig for å motverke utviklinga mot eit todelt arbeidsliv, blir det streka under i rapporten.

Strategien skal i første omgang gjelde i fire år og blir revidert etter to år.

(©NPK)