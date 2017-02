Grunnsteinen lagt ned i nye Deichmanske

Nedlegginga av grunnsteinen er ei markering av at det nye kulturbygget i Oslo sentrum er i ferd med å reise seg. Det 19.600 kvadratmeter store biblioteket skal opnast i 2020.

Inne i grunnsteinskrinet har Oslo-barn pakka tidsminne som illustrerer korleis det er å vere ti år i 2017. Dermed hamnar blant anna Pokémon-kort, ein Minecraft-figur og øyrepluggar i golvet på det nye biblioteket.

Det nye hovudbiblioteket i hovudstaden blir eit fem etasjar høgt signalbygg som tar mål av seg å bli ein kulturell møteplass for alle. Sentralt plassert bak Operaen vil det nye Deichmanske by på 10.000 kvadratmeter med blant anna lesesalar, studieceller, utstillingar, informasjonsteknologi, barneavdeling og to store salar for debattar, film og konsertar.

– Nye Deichmanske hovudbibliotek vil ha eit varmt og bankande hjarte for heile Oslo, for både innbyggjarane og alle som kjem på besøk. Som ein open, inkluderande og tilgjengeleg arena der folk kan oppleve, skape og dele noko saman, skal det nye hovudbiblioteket vise kva Oslo er og kven vi ønsker å vere, sa Borgen under markeringa fredag.

Biblioteket tar sikte på å få inn to millionar besøkjande i året. Det skal vere ope alle dagar i året.

(©NPK)