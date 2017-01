Telenor ber politikarane setje opp digitaliseringsdampen

Telenor-sjefen møtte statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leiar Jonas Gahr Støre til debatt om teknologiutvikling og digital omstilling i Oslo tysdag. Han hadde ein klar beskjed til dei to:

– Noreg har historisk vore god på omstillingar, og vi har omstilt oss mange gonger. No står vi overfor ein svært stor omstillingsprosess. Forskjellen er at denne skjer mykje, mykje raskare enn tidlegare omstillingar. Da kan vi heller ikkje bruke for lang tid på politiske diskusjonar, for tida kjem til å springe frå oss, seier Brekke til NTB.

Skattekrangel

Det politiske munnhoggeriet mellom Støre og Solberg gjekk likevel for full maskin under debatten. Støre skulda regjeringa for å ha ei for defensiv haldning til digitalisering av offentlege tenester og utprøving av nye finansieringstenester og dessutan for å ha for dårleg kompetanse på teknologi. Solberg gjekk til angrep på skattepolitikken til Arbeidarpartiet, som, ifølgje Solberg, årleg kjem til å tappe 3,5 milliardar kroner risikovillig privat kapital i Noreg. Pengar ho meiner elles kunne vorte nytta til å reinvestere i norsk næringsliv og ny teknologiutvikling.

Oss og dei

Telenor stilte med både konsernsjef Sigve Brekke og administrerande direktør Berit Svendsen i Telenor Noreg under debatten. Begge kom med fleire hjartesukk om den offentleg forvaltninga.

– I Noreg opplever vi ofte at det offentlege har lyst til å gjere alt sjølv. Dei spør ikkje eingong etter kva som er den beste måten å gjere ting på og får i gang ein konkurranse. Dei går ofte så langt at dei seier at dei ikkje stoler på industrien, sa Svendsen.

– Det er framleis for mykje oss og dei. Skal vi få til den omstillinga som er nødvendig, er vi nøydde til å samarbeide. Verken næringslivet eller det offentlege kan klare dette åleine, sa Brekke.

Han fortalde at mens Telenor før gjennom heile den 160 år lange historia si har hatt som forretningsmodell å ha full kontroll over seg sjølv og produkta sine, så er forretningsmodellen for framtida å samarbeide med andre og å dele plattformer, produkt og kunnskap.

– Akkurat sånn må det offentlege tenkje òg. Dei må invitere bedriftene inn. Skal vi få til ei radikal fornying, så må det offentlege skuve ein del initiativ ut. Skal dei fornye seg sjølve, kjem det til å ta altfor lang tid, sa Brekke.

Obligatorisk koding

Dei to Telenor-toppane uttrykte òg uro for mangelen på IKT-kompetanse i Noreg. Berit Svendsen bad om at koding kjem inn som eit obligatorisk fag alt i barneskolen, og meinte at IKT-kompetansen må inn i alle yrke dersom Noreg skal klare å henge med i utviklinga. Ho viste til ein ny OECD-statistikk som viser at Noreg ligg i botnsjiktet når det gjeld IKT-kompetanse.

– Der kan vi ikkje vere. Vi må vere høgt oppe på slike statistikkar, slo ho fast.

Støre og Solberg vart òg utfordra til å skaffe meir risikovillig kapital til den nye økonomien, både gjennom å vri den statlege finansieringa og ved å leggje til rette for ny privat kapital.

