Solberg tar med seg Trump-hovudpina til Paris

– Det er ikkje noko vi har avtalt å snakke om, men det er jo naturleg å høyre kva konsekvensar det vil ha, seier Solberg til NTB i forkant av besøket.

Det er Frankrike som har tatt initiativet til møtet. Forholdet til USA i brei forstand er eitt av temaa dei to statsministrane skal snakke om, men fleire andre spørsmål står òg på agendaen, deriblant tryggingspolitikk, forsvarssamarbeid i EU, tiltak mot terror og valdeleg ekstremisme, utviklinga internasjonalt og i Europa, brexit og bilaterale saker mellom Noreg og Frankrike. I tillegg kan forholdet til Russland og situasjonen i Ukraina og Syria komme opp.

Det mellombelse innreiseforbodet til USA som president Donald Trump har innført for flyktningar og innbyggjarar frå sju muslimske land, er "feil medisin", meiner Solberg.

– Vi har vore i kontakt med den amerikanske ambassaden for å høyre korleis dei har tenkt å praktisere dette, også overfor våre statsborgarar. Det er mange med dobbelt statsborgarskap som arbeider eller studerer i USA, som blir ramma av dette, seier Solberg.

Ho legg til at ho har forståing for at innreiseforbodet forargar mange nordmenn.

