Regjeringa får «marsjordre» om å opne for meir ulvejakt

Tre timar med krass kritikk på grensa til mistillit. Berre dei få ulvevennene i Venstre, MDG og SV forsvarte Høgre-statsråden, som fekk beskjed om å lese naturmangfaldlova på nytt. Avgjerda til Helgesen om å seie nei til felling av brorparten av ulvane som dei lokale rovviltnemndene hadde sagt ja til å felle, skapte heftig debatt i Stortinget tysdag.

– Når ein rokkar for mykje ved ulveforliket, slik vi meiner regjeringa har gjort med tolkinga si av lova, blir det uro. Vi var einige om å dempe konfliktnivået. Der er vi ikkje, og det har regjeringa eit stort ansvar for, sa Hans Olav Syversen (KrF).

Både regjeringspartia Høgre og Frp, og Ap slutta seg til kritikken.

– Dette dreier seg om gjennomføringa av det Stortinget har bestemt, og der står visse til stryk, utan tvil, sa Morten Ørsal Johansen (Frp).

Helgesen-partifelle Gunnar Gundersen meiner statsråden har skapt mistillit til rovdyrforvaltninga og lovverket.

Vurderer mistillit

Senterpartiet vurderer mistillit mot statsråden. Parlamentarisk leiar Marit Arnstad meiner Helgesen langt tidlegare burde informert Stortinget om problema regjeringa hadde med å oppfylle dei bestandsmåla Stortinget har vedtatt.

– Etter ein slik oppførsel må ein spørje seg om ein kan ha tillit til at regjeringa evnar å følgje opp stortingsvedtaka, sa ho. Ho la til at det er avgjerande korleis regjeringa no følgjer opp saka vidare.

Dei fire partia bak ulveforliket i fjor (H, Frp, Ap og KrF) presenterte før debatten det dei meiner kan løyse striden. Regjeringa har tolka naturmangfaldlova for snevert, meiner dei og ber Helgesen vurdere reglane på nytt innan 10. mars.

– Det er ein frist som har mykje nerve i seg, òg når det gjeld kva tillit ein skal ha til oppfølginga av eit veldig tydeleg stortingsfleirtal, seier Terje Aasland (Ap).

Det er liten tvil om at han dermed meiner Helgesen må opne for å skyte fleire ulv.

– Vi har fått beskjed om å vurdere det rettslege rammeverket på nytt, og det kjem vi til å gjere, seier Helgesen til NTB.

Statsråden ikkje einig

Han avviser skuldingane om at han ikkje har oppfylt opplysningsplikta. Han er heller ikkje einig i at grunnlaget for den juridiske vurderinga han alt har fått utført ved hjelp av lovavdelinga i Justisdepartementet, har vore for snever.

– No må vi få litt tid til å sjå på vedtaket og sjå korleis vi tar det vidare, seier Helgesen

Dei som forsvarar ulven på Stortinget, er sterkt kritiske til fleirtalsbestillinga og kritikken av Helgesen.

– Det er underleg at det er så mange som bruker så sterke ord mot ein statsråd som trass alt berre følgjer lova. Vi skal trass alt styrast ved lov, sa Ola Elvestuen i Venstre.

Bård Vegar Solhjell i SV meiner Stortinget har vore klar over dilemmaa og skuldar Høgre og Ap for å ha vorte ei «støttegruppe for særinteresser».

(©NPK)