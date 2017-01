Mot ny høyring om terrorsikring

Presidentskapet på Stortinget har bedt statsministeren nedgradere og gjere offentleg ein omskriven rapport frå Riksrevisjonen om objektsikring. Men ho har enno ikkje svart, så kva skjer viss regjeringa insisterer på hemmeleghald?

– Da har vi ein ny situasjon, seier leiaren for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), til NTB.

Bakgrunnen for saka er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, meinte det var «svært alvorleg» at verken politiet, Forsvaret eller dei to etatane saman klarer å sikre offentlege bygningar godt nok. Sidan den opphavlege rapporten var gradert, vart det laga ein omarbeidd rapport for allmenta, men også den ville regjeringa i utgangspunktet halde tilbake.

– Dette handlar om den operative oppfølginga av Gjørv-kommisjonen, som Riksrevisjonen seier er svært mangelfull og til dels heilt fråverande. Det er ikkje forsvarleg at dette skal skje i løyndom, har Kolberg sagt tidlegare.

Komitémøtet tysdag gjekk elles med til å diskutere EOS-saka, og kritikken mot presidentskapet på Stortinget, som blir skulda for å ha handla utan lovheimel, gått ut over fullmaktene sine og prøvd å hindre at viktige opplysningar vart kjente for Stortinget.

Presidentskapet har avvist dei mest alvorlege skuldingane i eit brev til komiteen, men ingen av komitémedlemmene ville tysdag kommentere detaljane i saka.

– Saka er førebels drøfta og blir tatt opp igjen om ein veke, seier Kolberg.

