Løyve gitt til bygging av vindkraftverk i Østfold

-Høgås og Joarknatten vindkraftverk er eit spennande prosjekt sentralt plassert på Austlandet. Prosjektet vil kunne bidra til årleg straumproduksjon til over 10.000 husstandar og vil kunne gi lønsame arbeidsplassar og verdiskaping i regionen. Dette prosjektet viser at vindkraft no ikkje berre kan etablerast langs kysten, men også i fleire innlandsregionar, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Olje- og energidepartementet har særleg vurdert den visuelle verknaden av vindkraftverket for busetjing i Ørje og omkringliggjande område. Departementet har komme til at fordelane overstig skadar og ulemper tiltaket har på allmenne og private interesser.

Konsesjon for utbygginga av vindkraftverket er tidlegare gitt til E.ON. I etterkant kom det klager frå fleire aktørar, blant anna vertskommunen Marker og nabokommunen Årjäng i Sverige.

Scanergy tok over E. ONs prosjekt og har redusert planområdet og talet på planlagte turbinar. Dei to kommunane har no trekt klagene sine.

(©NPK)