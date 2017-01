Frp-Dale tar Helgesen i forsvar etter «ulveangrep»

Landbruksdepartementet hadde i utgangspunktet eit anna syn enn Klima- og miljødepartementet, men Dale meiner Helgesen gjorde det einaste rette ved å følgje råda frå lovavdelinga i Justisdepartementet.

– Vi hadde eit klart mål om å få felt ulv på lisensfelling, men tilrådinga frå lovavdelinga gav ikkje Helgesen noko anna val enn å treffe det vedtaket som vart gjort før jul, seier Dale til NTB.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fekk ramsalt kritikk i stortingssalen tysdag, men Dale vil ikkje utan vidare følgje opp karakteristikkane frå partifellane sine i stortingsgruppa til Frp.

– Det er opp til Stortinget å vurdere om det er grunn til å kritisere Helgesen eller meg. Eg deler Helgesens forståing av handlingsrommet og kan forsikre om at vi gjer det vi kan innanfor dagens lovverk.

Dale slår fast at ulvesaka er krevjande for Frp og for regjeringa.

– Eg deler utolmodet som stortingsfleirtalet gir uttrykk for, men når Vidar så seint som måndag varslar utsett frist for lisensfelling, så viser det at vi prøver å utnytte det handlingsrommet som ligg der.

