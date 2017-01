Færre meldt for trygdesvindel i 2016

I 2015 vart 1.472 personar melde til politiet for trygdesvindel for 302 millionar kroner. Då var beskjeden frå Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at fleire svindlarar skulle takast, men det har ikkje skjedd.

– Velferdssystemet er eit sikkerheitsnett for dei som kjem i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Det er alvorleg når nokon vel å misbruke ordningane. Alle som mottar stønad frå Nav, har plikt til å gi korrekt informasjon, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Seks av ti saker gjeld folk som har jobba utan å informere Nav

Mange av dei største sakene gjeld arbeidsmarknadskriminalitet. Eit fellestrekk ved slike saker er at velferdsmiddel blir utnytta for å redusere lønnskostnadar, noko som gir verksemda ein konkurransefordel. 126 personar vart melde for slik kriminalitet for til saman 47,8 millionar kroner. Av desse er 20 personar meldt for medverking. I mange tilfelle samarbeider arbeidsgjevar og arbeidstakar om svindelen.

Ei av dei største enkeltsakene i fjor gjeld svindel av til saman 1,4 millionar kroner der arbeidsgjevar og arbeidstakar har samarbeidd for å få utbetalt sjukepengar, dagpengar og foreldrepengar.

Trygdesvindel blir straffa strengt. Svindel over 90.000 kroner straffast vanlegvis med fengsel utan vilkår. Nav krev også alltid tilbake pengane.

(©NPK)