Deichmanske-grunnsteinen er ferdig pakka

Skulebarn frå Oslo har fylt grunnsteinskrinet med tidsminne som illustrerer korleis det er å vere 10 år i 2017.

Dermed hamna blant anna eit Pokémon-kort, ein Minecraftfigur og øyrepluggar i skrinet som barna pakka saman med ordførar Marianne Borgen (SV) under ei markering i det noverande hovudbiblioteket tysdag.

Fargerike teikningar, boka "Vindeltorn" og eit 100 år gammalt bokmerke vart også lagt i skrinet. Bokmerket kjem frå Deichmanske, og på baksida er det trykt dei strenge utlånsreglane som gjaldt den gongen.

Sjølve nedlegginga av grunnsteinen, eller grunnsteinskrinet, skjer fredag denne veka. Då kjem Borgen og byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til råbygget i Bjørvika, der skrinet skal leggjast ned like innanfor hovudinngangen.

Det nye hovudbiblioteket i hovudstaden blir eit fem etasjar høgt signalbygg som tar mål av seg til bli ein kulturell møteplass for alle. Sentralt plassert bak Operaen vil det nye Deichmanske by på 10.000 kvadratmeter med blant anna lesesalar, studieceller, utstillingar, informasjonsteknologi, barneavdeling og to store salar for debattar, film og konsertar.

(©NPK)