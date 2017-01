Cappelen: Jensen har fått mange millionar

Cappelen starta si forklaring under korrupsjonssaka i Oslo tingrett tysdag. I si frie forklaring sa han at samarbeidet mellom han og politimannen starta allereie tidleg på 1990-talet og at Eirik Jensen allereie frå tidleg av innsåg at Cappelen dreiv med narkotikakriminalitet.

-Jensen har ei heilt anna historie på dette. Det må han ha. Han nektar jo for dette. Men det er slik som eg seier, sa Cappelen.

På spørsmål frå dommar Kim Heger om korleis samarbeidet fungerte fortalde Cappelen om kodespråket på tekstmeldingar og at meldingar om vêret ofte berre dreidde seg om at alt var roleg. Han sa det også var Jensens jobb å passe på at politiet ikkje hadde noka spesiell merksemd mot han.

For innsatsen med å beskytte Cappelen fekk Jensen 500 kroner for kvart kilo hasj som vart ført inn til landet. Cappelen er tiltalt for å ha innført 17 tonn hasj. I retten sa han dette talet stemmer og at politimannen har fått sin del av omsetnaden av denne narkotikaen.

-Jensen har fått mange millionar, sa Cappelen og forklarte at pengane, opptil 8,5 millionar kroner vart betalt i kontantar i konvoluttar eller halde saman av strikkar.

