Oppløftande resultat for Nordea

I fjerde kvartal hadde Nordeas norske avdeling eit driftsresultat justert for eingongseffektar på 1.592 millionar kroner, opp 50 millionar frå same kvartal i 2015. Driftskostnadane auka med 27 millionar frå tilsvarande kvartal året før, mens driftsinntektene gjekk opp 125 millionar.

– Noreg går gjennom ei stor omstilling, og 2016 har vore eit tøft år for mange. Vi er fornøgde med å kunne levere eit stabilt resultat i ein krevjande periode. Vi ser no lysning for delar av norsk økonomi, seier administrerande direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.

Ein annan positiv trend er at nye avsetningar til tap på utlån vart redusert med 64 prosent frå tredje kvartal til fjerde kvartal i fjor. Særleg var det nedgang i nye avsetningar til gruppevise tap.

– Avsetningar til nye tap blir redusert samanlikna med tidlegare periodar i 2016. Men det er framleis utfordrande for næringar innan offshore og delar av shipping, og truleg vil omstillingsprosessen fortsette gjennom 2017, seier Storset.

For Nordea Bank Norge enda 2016 som heilskap med eit resultat før tap på utlån på 7.767 millionar kroner, ned 6 millionar frå 2015.

(©NPK)