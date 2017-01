Opnar for at barn kan delta i forsking om overgrep

Forskrifta, som blei sendt ut på høyring torsdag, kan bidra til at ein for første gong får gjennomført undersøkingar der barn og unge sjølve blir spurde om vald og overgrep.

– Regelverket slik det er i dag, med krav om at foreldre eller føresette må samtykkja når barn mellom 12 og 16 år skal vera med i forsking, avgrensar retten barna har til fritt å gje uttrykk for eigne standpunkt, seier barneminister Solveig Horne (Frp).

Helseminister Bent Høie (H) seier at regjeringa vil syta for at barn og unge får meir medverknad i helsetenesta og bli høyrt i undersøkingar og forsking om vald og overgrep. Målet er å kunna gje dei betre og meir målretta hjelp.

Forsking på sensitive tema er eitt av tiltaka i Opptrappingsplan mot vald og overgrep (2017–2021) som regjeringa lanserte i fjor haust. Planen inneheld 88 tiltak på områda til seks departement. Det er sett av over ein halv milliard kroner i statsbudsjettet for å styrkja dette arbeidet.

