Heimevernet brukar ein halv milliard på nye bilar

Anbodsdokumentet opnar i alt for levering av til saman 700 køyretøy.

– Det er svært gledeleg at innkjøpsprosessen endeleg har starta, seier generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye.

Dei første leveransane er venta mellom 2018 og 2020, om alt går etter planen.

Dei nye køyretøya skal bidra til auka mobilitet og reaksjonsevne for soldatane og dermed sette HV i betre stand til å løyse oppdraga. Dei nye feltvognene skal også erstatte eldre køyretøy som ikkje tilfredsstiller krav til sikkerheit og miljø.

– Sikkerheita for våre soldatar tar vi på største alvor, så det er gledeleg at innsatsstyrkane våre no får nye trafikksikre og meir miljøvennlege transportmiddel, seier Raabye.

