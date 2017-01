Hansa Borg slepp berre til lokalt hos Rema 1000

Administrerande direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier kalla torsdag inn til pressekonferanse for å fortelje om resultatet av forhandlingane med Rema 1000.

– Vi har blitt ein lokal leverandør. I fjor var vi til stades på heile Vestlandet. For 2017 har vi komme til ei forståing med Rema at vi berre skal vere i Bergen og Hordaland med eit avgrensa tal produkt, seier Midtgaard.

I 2015 selde Hansa Borg 14,5 millionar liter av sine produkt gjennom Rema 1000. No reknar bryggeriet med at talet for 2017 blir ned mot 1 million liter.

I tillegg til at bergensarane skal få kjøpe Hansa-øl, blir enkelte produkt frå Borg bryggerier tilgjengeleg i Østfold og enkelte frå CB (Christianssands Bryggeri) i Vest-Agder.

Bryggeria har justert bemanninga noko den siste tida, men har ifølgje Midtgaard ingen konkrete planar om å nedbemanne eller permittere no som følgje av Rema-avtalen.

Det skapte stor mediemerksemd då Rema 1000s såkalla «bestevennavtalar» vart kjende tidlegare i år. Enkelte leverandørar blir føretrekte, mens andre blir valde bort.

Hansa Borg består av Hansa Bryggeri i Bergen, Borg Bryggeri i Sarpsborg, Christianssands Bryggeri (CB) i Kristiansand, og produksjons- og tappeanlegg for Olden mineralvatn i Oldedalen i Nordfjord. Selskapet har og aksjemajoriteten i bryggeriet Nøgne Ø i Grimstad. Selskapet har litt over 400 tilsette.

(©NPK)