Få fekk godkjent i test av brannsløkkingssprayar

Testen, som er utført av SP Fire Research på oppdrag frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, avdekte svært store forskjellar mellom produkta. Det skjedde trass i at etiketten på behaldarane ofte lovar at sløkkingssprayane kan handtera alle brannscenario.

– Vi er overraska over at det var så store forskjellar mellom desse produkta. Ein så dårleg sløkkjeeffekt som enkelte av produkta viser, vil både gje ein falsk tryggleik for brukarar og ikkje minst undergrava tilliten til dei betre produkta, seier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Ho strekar under at ein sløkkingsspray ikkje kan erstatta anna sløkkingsutstyr, og at dei beste produkta i testen berre bør vera eit supplement.

Berre eitt av dei elleve produkta, som klarte å sløkkja fire av dei fem brannane i testen, blei vurdert som «bra». Tre produkt blei vurdert som «akseptable», tre var «middels», mens fire produkt fekk vurderinga «bunn».

Dei dårlegaste produkta hadde nærmast ingen effekt på brannane dei blei testa på. Éin av sprayane verka til og med mot sitt formål ved å forstørra ein frityrbrann i staden for å sløkkja han.

(©NPK)