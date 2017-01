Utval droppar nordisk «statsborgarskap»

Utvalet ønskjer likevel å halda fram diskusjonen om forslaget i Stockholm i april for å finna ei løysing på dei stengde dørene ein kan møta når ein kryssar landegrensene i Norden, får NTB opplyst.

Den moglegheita som ligg på bordet, er ein felles e-identifikasjon, altså ein elektronisk ID. Ein slik identifikasjon vil kunne vera ein nøkkel til banktenester, arbeid, studiar og handel over grensene.

– Ikkje god idé

Forslaget om eit fellesnordisk personnummer har vore på høyring og blei diskutert i Oslo onsdag.

– Eit felles personnummer for alle i Norden ville gjera det lettare for oss alle om vi ønskjer å busetja oss, studera eller driva næringsverksemd i dei nordiske landa og sjølvstyrte områda, sa Britt Lundberg til NTB før behandlinga.

Politikaren frå Åland er Nordisk råds president i år.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) gjekk derimot ut mot forslaget.

– Eg trur ikkje det er ein god idé at ein person som har budd i Sverige heile livet, skal kunna få akkurat dei same rettane her i landet over natta. Eg er skeptisk til at ein skal kunna stemma ved eit stortingsval veka etter at ein har flytta til Noreg, sa han til NTB før avgjerda var klar.

Leirstein meiner forslaget ikkje vil løysa hindringane ein har i dag, som der ein har pensjonsrettar etter å ha arbeidd i to ulike nordiske land.

Uheldige utslag

Forslagsstillarane nemner fleire døme på uheldige utslag av den noverande ordninga, der ein ikkje har eit felles personnummer.

Ein dansk familie som har arbeidd og stifta familie i Noreg, kan ikkje melda barna sine inn i ein dansk folkeskule med ein gong, fordi barna ikkje har dansk personnummer.

Ein svensk student som har budd i Danmark i fleire år, har dansk far og dansk sambuar, blir tvinga til å ta seg ekstrajobb for å få dansk studiestøtte.

Det var den såkalla Midtengruppen i Nordisk råd som tok opp spørsmålet. Gruppa samlar nordiske sentrumsliberale, grøne og kristendemokratiske parti.

Tilhengjarane peikar på at tildeling av personnummer først og fremst er ei praktisk ordning for personidentifisering, ikkje eit spørsmål om statsborgarskap eller opphaldsløyve.

