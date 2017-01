SV hardt ut mot skatteforslaget til Ap

SV er ein sannsynleg samarbeidspartnar for Ap viss dei raudgrøne vinn valet til hausten.

– Det er nesten uforståeleg når Ap kritiserer det usosiale og urettferdige skattekuttet til Høgre i fire år, og så omfamnar ein tredel av dei, seier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.

Han viser til at seks milliardar kroner av skattekuttet til regjeringa på 21 milliardar i denne perioden blir vidareført i programforslaget til Ap, som går inn for inntil 15 milliardar i auka skattar i neste stortingsperiode.

– Dei rikaste får store skattekutt i opplegget til Ap, samanlikna med slik det var sist Ap styrte landet, seier Valen.

– Grovt rekna vil ein aksjemillionær med 100 millionar i formue få 140.000 kroner i redusert formuesskatt samanlikna med under den raudgrøne regjeringa, sidan dei går inn for at aksjonærar skal få 20 prosent rabatt på skatten, legg han til.

SV ønskjer i staden å auka skattane for dei som har mest, men redusera skatten mykje på «vanlege og låge» inntekter.

