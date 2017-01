Noreg får kritikk i Europarådet

Det går fram av ein ny rapport frå komiteen, som har granska korleis Noreg innrettar seg til Den europeiske sosialpakta, som Noreg ratifiserte i 2001.

Noreg får kritikk for å ikkje overhalda artikkel 28 i konvensjonen, som sikrar arbeidstakarrepresentantar rett til særskilt vern.

– Kritikken går på at etter norsk rett har ikkje tillitsvalde og andre arbeidstakarrepresentantar eit særskilt oppseiingsvern etter at vervet deira er over. Dermed er norsk rett ikkje i samsvar med pakta, seier professor i arbeidsrett Stein Evju ved Universitetet i Oslo til NTB.

