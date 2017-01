Nedgang i utslepp frå ikkje-kvotepliktig sektor

Ikkje-kvotepliktig sektor omfattar blant anna oppvarming av bygg, transport, jordbruk og avfallshandtering.

Tal som Høgre har fått frå Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå, viser at utsleppa i denne sektoren gjekk ned i 2013, 2014 og 2015.

Nedgangen er ikkje veldig stor, mellom 1 og 2 prosent per år, men retninga er tydeleg.

– Dette er kjempegode nyheiter, seier Bru, miljøpolitisk talsperson for Høgre, som har sete i regjering sidan 2013.

Samla utslepp aukar

Mens utsleppa frå ikkje-kvotepliktig sektor gjekk ned, steig dei samla norske klimautsleppa frå 2013 til 2015. Sidan 1990 har oppgangen vore på over 4 prosent.

Også i ikkje-kvotepliktig sektor var utsleppa i forfjor høgare enn i 1990. Men vi må heilt tilbake til 1993 for å finne like låge utslepp som no.

Nedgangen i denne sektoren dei siste åra kjem av ein kombinasjon av tiltak, meiner Bru. Ho peikar blant anna på utfasing av oljefyr i bygg, gunstige avgiftsreglar for elbilar og ei lang rekkje klimatiltak som blir støtta av Enova.

– Det er fint å sjå at politikken verkar, seier Bru til NTB.

EU-krav

Bru trur trenden kjem til å fortsette og seier utbygging av kollektivtilbod er eit tiltak som først får effekt etter ei viss tid.

Noreg kjem til å få eit tydeleg krav om kutt i utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor i klimaavtalen med EU som regjeringa håpar å få på plass. EU-kommisjonen har foreslått at kravet blir 40 prosent kutt.

Ikkje-kvotepliktig sektor står for omtrent halvparten av Noregs utslepp av klimagassar. Utsleppa i kvotepliktig sektor – som omfattar oljenæring og industri – er regulert av EUs kvotemarknad og eit felleseuropeisk utsleppsmål.

