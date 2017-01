Lars Lillo-Stenberg gjer «So Long, Marianne» i høve ny Cohen-hyllest

25. april samlast eit stort knippe norske artistar i storstova i hovudstaden for å heidra den døde poeten og låtskrivaren. Bak står Christer Falck, som tidlegare har halde hyllestkonsert for Prince – der statsminister Erna Solberg opna – og ein samleboks med etterfølgjande hyllestkonsert for Raga Rockers.

Når april kjem skal dei norske artistane syngja seg frå «Suzanne» til «You Want It Darker» – den første songen og den siste.

Og blant dei er altså Lars Lillo-Stenberg, som no er singelaktuell.

På tolkinga si av «So Long, Marianne» har deLillos-frontmannen med seg bandet The Salmon Smokers, som skal vera backingband i Spektrum i april – forsterka med den svenske Waits-vennen Bebe Risenfors.

– Det var ekstremt lett å få med folk, Cohen er som eit minste felles multiplum for norske artistar. Alle likar han, alle har eit forhold til han. No arbeider vi med å laga lister over kva låtar som skal med, sa Falck til NTB då konserten blei kjend.

