Frosen laks nesten like dyr som fersk

Etter nedgang i veke to, steig eksportprisen på fersk laks til 72,50 kroner per kilo i veke tre. Samtidig auka eksportprisen på frosen laks til heile 71,98 kroner per kilo.

I kvantum vart det eksportert 7,6 prosent meir fersk laks enn veka før, og i alt selde Noreg 14.219 tonn fersk laks og 360 tonn frosen laks til den utanlandske marknaden.

Samanlikna med same tid i fjor er prisane på både frosen og fersk laks betydeleg høgare, høvesvis 32,9 og 52,1 prosent. Eksporten gjekk ned med høvesvis 11,8 og 19,1 prosent frå same periode i fjor.

(©NPK)