Fleire utanlandske arbeidarar mista livet på jobb

Ti av dei 25 som omkom på jobb i landbasert arbeid i fjor, var utanlandske arbeidstakarar, viser Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall 2016. Det svarar til 40 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall. Sjølv om talet er lågare enn i 2015, er delen av det totale talet på arbeidsskadedødsfall høgare.

– Det vi erfarer i tilsyn er at utanlandske arbeidstakarar ofte blir sett til dei mest risikofylte jobbane. Risikofylte jobbar, språkproblem, dårleg opplæring og mangel på verneutstyr er ein farleg kombinasjon. Dette kan få store og alvorlege følgjer, både for dei sjølv og andre, seier fungerande direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet til NTB.

Tre av dei utanlandske omkomne i fjor var frå Litauen, mens dei andre kom frå Kroatia, Polen, Slovakia og Sverige. Dei tre litauarane omkom i det store leirraset på Sørum i Akershus, to mista livet i samband med arbeid på kraftlinjer, to omkom i trafikkulykker, to omkom i fallulykker og ein mann frå Slovakia omkom då ein gassgrill i Dyreparken i Kristiansand eksploderte.

Totaloversikta viser at i alt éi kvinne og tjuefire menn døydde som følgje av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i fjor. Dette er åtte færre enn i 2015, og det lågastetalet sidan 1970. Lekve understrekar at det er for tidleg å seie om nedgangen er ein trend eller om det kjem av tilfeldige svingingar.

Flest mista livet i bygg og anleggsverksemd. I alt fire arbeidstakarar mista livet på jobb innanfor transport, og fire i landbruket. Industrien hadde ingen arbeidsskadedødsfall i fjor.

(©NPK)