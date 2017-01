EUs brexit-sjef lovar å kjempa for Noreg

Onsdag hadde han «konstruktive samtalar» med statsminister Erna Solberg (H) og fleire av regjeringsmedlemmene hennar i Oslo.

– Eg har i dag stadfesta overfor statsministeren at vi prioriterer å hegna om EØS-avtalen. For å seia det på ein annan måte: Vi vil ta omsyn til tredjeland som er tett knytte til EU, som Noreg, Island og Liechtenstein, sa Barnier til pressa etter møtet på Statsministerens kontor.

Hand i hand

Den franske veteranpolitikaren som skal leia EU-forhandlingane med Storbritannia, slår fast at han vil «arbeida hand i hand» med EØS-land og Noreg.

– Vi reknar med at interessene til EU og Noreg for ein stor del vil vera samanfallande, seier Barnier. Han poengterer at det er særleg viktig å sikra rettane til EU/EØS-borgarane.

– Det blir ein prioritet, allereie i dei første månadene av forhandlingane. Etter mi meining: Borgarar først (citizens first). Resultatet må ta vare på balansen mellom rettar og plikter, seier han.

Ordknapp

Barnier stiller svært sjeldan opp til intervju og er varsam i kommentarane sine. Spørsmålet om kva den britiske utmeldinga konkret vil ha å seia for Noreg, lét han vera å svara konkret på.

– Eg vil ikkje gå i detalj, men brexit vil ha store konsekvensar for alle. Det er mellom anna difor eg har kome til Oslo så tidleg i prosessen, seier han.

Talen som den britiske statsministeren Teresa May heldt sist veke, der ho varsla eit fullstendig brot med EU, vil han heller ikkje gje noko vurdering av.

– Eg vil ikkje kommentera innhaldet i talen. Vi skal studera kvart ord, kvar linje, men no ventar vi på den britiske notifikasjonen. Vi har enno ikkje starta forhandlingane og ventar framleis på brevet frå fru May, seier Barnier.

Stramt løp

Den britiske utmeldinga av EU vil ta to år å effektuera. Ifølgje Barnier kjem to månader til å gå med til førebuingar og avklaringar, samtidig som dei siste seks månadene blir sette av til sjølve behandlinga i EU-systemet og det britiske parlamentet.

– Det gjev oss 16 månader til å arbeida. Det er kort tid og inneber at vi må bli samde om ein avtale innan utgangen av oktober i 2018, seier han.

Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) er godt nøgd med møta onsdag.

– Vi har ei felles forståing av at desse forhandlingane er like viktige for Noreg som for EU. Vi sit ikkje ved bordet, men tett inntil, seier han.

Bakke-Jensen seier det ikkje er rom for formelle samtalar om ein eventuell ny handelsavtale mellom Noreg før brexit er gjennomført og Storbritannia formelt er ein sjølvstendig forhandlingspart.

– Vi må vera ein del av eventuelle overgangsordningar som blir laga, slår han fast.

(©NPK)