Siv Jensen bekymra for Trumps handelspolitikk

– Sjølv om det ser betre ut her heime, er det usikkerheitsmoment og uro rundt omkring i verda. Det gjer oss sårbare, sa Jensen på LOs finanskonferanse tysdag.

Konsekvensane av Storbritannias avgjerd om å gå ut av EU og korleis den nye amerikanske presidenten vil legge opp sin økonomiske politikk, skaper stor uvisse, påpeikte ho.

– Faren for ein meir innadvendt politikk og auke proteksjonisme utgjer ein betydeleg risiko for økonomisk vekst både globalt og her heime. Vi er ein bitte liten open økonomi med store naturressursar. Vi er heilt avhengige av opne og velfungerande internasjonale marknadar, sa finansministeren.

– Utan tilgjenge til marknadane kjem vi til å slite i næringar der vi har grunnlag for å vekse, fortsette ho.

Jensen viste også til faren for økonomisk oppbremsing i Kina og geopolitisk uro som moment som kan ramme norsk økonomi.

(©NPK)