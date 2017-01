Ap får arverefs frå venstre

– Denne politikken er ein gåvepakke til høgrepopulismen. Når dei nedst ved bordet opplever at tryggleiken deira blir angripen, samtidig som dei store partia fredar dei aller rikaste, sår dei ein mistillit som kjem til å slå hardt tilbake, torar Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Programkomiteen i Arbeidarpartiet ønskjer ikkje å innføra arveavgifta som Solberg-regjeringa fjerna, på nytt. Etter det NTB forstår ligg det heller ikkje an til at komiteen rår til ein ny modell for arveavgift. I staden blir det truleg føreslege for landsmøtet å skjerpa formuesskatten og gjera han meir omfordelande.

SV-kritikk

Programutkastet blir lagt fram for landsstyre til Ap 7. februar. Der vil detaljane og heilskapen i skatteopplegget tre fram. Men den gamle regjeringspartnaren SV er ikkje nøgd med signala så langt.

– Eg er overraska over at Hadia Tajik og programkomiteen ser ut til å plassera seg godt til høgre for Jens Stoltenberg i skattepolitikken, seier SV-nestleiar Snorre Valen.

Han meiner arveavgifta var blant dei mest omfordelande skattane i det norske systemet. I det alternative budsjettet for i år slår Ap sjølv fast at bortfallet av arveavgifta nesten berre har kome den rikaste tidelen til gode.

– At Arbeidarpartiet ikkje vil innføra avgifta er eit knefall for Høgre og Frp, og vil gjera det vanskelegare å utjamna økonomisk ulikskap. Men det er godt nytt for dei aller rikaste i landet, seier han.

Formuesskatt

At Arbeidarpartiet skal klara å ta vare på omsynet til omfordeling gjennom justeringar i formuesskatten har Valen ytst avgrensa tru på.

– Det Arbeidarpartiet til no har føreslege å gjera med formuesskatten vil ikkje vera i nærleiken av nok for å vega opp for skattekutta til Høgre og Frp gjennom fire år, seier SV-toppen.

Bjørnar Moxnes frå Raudt meiner linja til Ap osar av dobbeltmoral.

– Ap snakkar om at det skal løna seg å arbeida, men sørgje for at det framleis er mykje meir lønsamt å arva.

(©NPK)