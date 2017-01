6,3 prosent seier dei blir mobba på skulen

6,3 prosent er eit samla tal for elevar som i ei eller anna form er mobba av medelevar, vaksne på skulen eller digitalt av medelevar.

Om ein berre reknar med dei som blir mobba av medelevane er delen 4,6 prosent. Her svarar i overkant av 40 prosent at ingen vaksne visste om mobbinga. 16 prosent svarar at skulen visste om mobbinga, men ikkje gjorde noko.

Når det gjeld type mobbing, svarar nesten 70 prosent av elevane som blir mobba ofte, at dei blir kalla stygge ting og erta på ein sårande måte. 46 prosent blir haldne utanfor og baksnakka, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing.

– Det er alvorleg. Elevar skal bli tatt på alvor når dei seier frå om mobbing. Dei som jobbar i skulen må ha kunnskap om korleis ein avdekkjer og stoppar mobbing, og følgjer opp elevane og miljøet. Vi har fleire tilbod til skulane for å styrkje denne viktige kompetansen, seier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

1,8 prosent svarar at dei blir mobba av vaksne på skulen to til tre gonger i månaden eller oftare og 1,9 prosent svarar at dei blir mobba digitalt to til tre gonger i månaden eller oftare.

(©NPK)