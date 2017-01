Toppmøte om kommunereforma på Stortinget

Til stades er også KrF-leiar Knut Arild Hareide, Venstre-leiar Trine Skei Grande og leiaren av Stortingets kommunalkomité, Helge André Njåstad frå Framstegspartiet.

På møtet vil mellom anna bruken av tvang i samanslåingsarbeidet bli diskutert og kanskje avklart, skriv avisa.

Kommunalpolitisk talsperson i Arbeidarpartiet Helga Pedersen gjorde det måndag klart overfor NRK at partiet vil innvilga skilsmisse til eventuelt tvangssamanslegne kommunar som måtte ønskja dette. Kommunal Rapport skreiv same dagen at dette også gjeld regionar som måtte bli slegne saman mot sin vilje av stortingsfleirtalet.

Ifølgje Aftenposten er det per i dag 10–15 aktuelle kandidatar til tvangssamanslåing blant norske kommunar.

