Lånekassen legg ned i Bergen og Tromsø

Etter det som blir omtalt som «ei heilskapleg vurdering», har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innan 2020 og kontoret i Bergen i 2023. Til saman blir 40 årsverk ramma – 20 i Bergen og 20 i Tromsø.

– Stadig fleire av Lånekassens tenester er det no brukarane som løyser sjølve, via nettet. Ei rad tenester er blitt digitalisert og automatisert. Det fører til at Lånekassen ikkje treng så mange medarbeidarar som før for å behandle sakene, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han understrekar at alle som blir ramma av nedbemanninga i Tromsø og Bergen, skal få tilbod om jobb i Trondheim, Stavanger eller Ørsta.

– For å sikre solide fagmiljø for manuell saksbehandling i framtida, er det behov for å samle ressursane på færre stadar. Lånekassen får ein slankare organisasjon, samtidig som vi varetar viktige distriktspolitiske omsyn. Kontoret i Ørsta blir sikra, og den største nedbemanninga skal skje i Oslo, seier Røe Isaksen.

Statsråden erkjenner at dette er ein vond og vanskeleg beskjed for Lånekasse-tilsette i Bergen og Tromsø, men understrekar at begge byane har ein stort arbeidsmarknad.

– Lånekassen har fått god tid til avvikle kontora, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarknadar med moglegheit for å få nye jobbar, seier kunnskapsministeren.

(©NPK)