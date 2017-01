Kvinne erkjenner å ha starta brannen på Lillehammer

– Vi meiner det ligg ei forsettleg handling bak brannen, seier politiinspektør Eirik Braathen ved Lillehammer-politiet til NTB.

Det betyr at politiet meiner at brannen ikkje starta ved eit uhell eller ved aktløyse, men at kvinna forårsaka den med vilje. Ho er sikta for å ha starta ein brann som lett kunne medført tap av menneskeliv, kalla mordbrann i den gamle straffelova.

Ingen mista livet eller vart skadd i brannen natt til søndag.

Kvinna har ikkje tatt stilling til skuldspørsmålet, men erkjenner «dei faktiske forhold». Ho hadde opphald i den gamle trebygningen som brann i Storgata i Lillehammer sentrum, men hadde folkeregistrert adresse ein annan stad i byen.

24-åringen blir framstilt for varetektsfengsling måndag. Politiet vil be om fire veker, med grunngjeving i at bevis kan forsvinne eller bli øydelagde dersom den sikta kvinna får gå fri.

(©NPK)