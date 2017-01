Hedegaard: Arktis-olje har ein for høg pris

Viss verda skal leva opp til sine eigne klimalovnader i Parisavtalen, kan vi ikkje vera så avhengig av fossilt brensel, slår ho fast.

– Viss eg skulle tenkja på kva som er framtida for oss som bur i det arktiske området, ville eg ikkje først og fremst sjå mot dei fossile brensla, seier Hedegaard til NTB.

– Eg trur ikkje det er bra forretningsmessig, fordi det er for store risikoar med det. Derfor trur eg det er klokt allereie i dag å sjå etter andre moglegheiter, seier den danske politikaren under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

– Eg er heilt klar over at det er lettare sagt enn gjort – for kor mange andre moglegheiter er det? Men med den utviklinga vi ser, også på til dømes oljeleiting, trur eg ganske enkelt det ikkje er ei berekraftig framtid for Arktis å seia «vi vil leita etter og vinna ut olje i Arktis». Eg trur prisen blir for høg – både den økonomiske og sosiale og dermed i siste instans også den velstandsmessige og sysselsettingsmessige prisen.

