Eirik Jensen i vitneboksen også denne veka

Då dommar Kim Heger heva retten torsdag, som var siste rettsdag før helga, var aktor Kristine Schilling frå Spesialeininga for politisaker kommen fram til siste del av 2009. Det er frå denne tida og fram mot arrestasjonen i februar 2014 at aktoratet har utarbeidd ei detaljert tidslinje, blant anna over Jensens pengebruk.

Aktor har brukt mykje tid på å spørje om Jensens kontantar. Den no pensjonerte politimannen har anslått at han kan ha hatt 3-400.000 kroner liggjande – og har vedgått at ein del av dette nok ikkje har vore innrapportert til skattemyndigheitene.

Spesialeininga meiner dette er pengar frå medtiltalte Gjermund Cappelen, som Eirik Jensen skal ha fått for å bidra til innføring av hasj. Jensen på si side seier det dreier seg om oppsparte middel og pengar frå handel med blant anna køyretøy.

Eirik Jensen skulle etter planen ha sete i vitneboksen til 24. januar, men Spesialeininga har bedt om meir tid, og dermed er det ikkje venta at Gjermund Cappelen å ta plass i vitneboksen før 30. januar.

